Il Comune di Benevento rischia di non poter garantire neppure tutte le funzioni ed i servizi essenziali. “Se il Governo non individua una soluzione politica a quanto previsto nella legge di bilancio 2023 – articolo 1 comma 789 – che sottrae le anticipazioni di liquidità alla competenza degli Organismi straordinari di liquidazione, tali difficoltà saranno inevitabili”, denuncia il sindaco a margine del vertice svoltosi presso il Ministero dell’Interno, presente il direttore generale Claudio Sgaraglia e, per Palazzo Mosti, anche l’assessore alle Finanze Maria Carmela Serluca.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia