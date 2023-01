Lavoro: Sarracino (Pd), ‘serve commissione inchiesta su incidenti’

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Non bisogna perdere altro tempo davanti alla lunga scia di incidenti e vittime sul lavoro. Si deve continuare a lavorare sul fronte della formazione, dei controlli, della prevenzione, sulla riduzione della precarietà che spesso genera nei luoghi di lavoro una minore attenzione sui temi della sicurezza. Non si rinvii ancora la proposta che abbiamo avanzato come Pd per istituire una commissione di inchiesta su infortuni e morti sul lavoro”. Così il deputato del Pd Marco Sarracino.