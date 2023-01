Calcio: stampa francese, accordo tra Skriniar e il Psg

Parigi, 20 gen. (Adnkronos) – Il difensore slovacco dell’Inter, Milan Skriniar, in scadenza di contratto a giugno con il club nerazzurro, secondo la stampa francese avrebbe trovato l’accordo con il Psg per firmare per la prossima estate. Il difensore ha rifiutato le offerte dell’Inter per il rinnovo, con i vertici del club parigino che hanno spinto per arrivare in questi giorni ad un accordo. Secondo Le Parisien il Paris era particolarmente fiducioso sulla finalizzazione di questo affare, nonostante le offerte di proroga da parte dei vertici del club italiano, con l’ex difensore della Sampdoria che, da diverse settimane, avrebbe dato il suo assenso verbale al Psg, quindi salvo colpi di scena, il matrimonio con lo slovacco si farà. Al difensore è stato offerto dal Psg un ingaggio tra i 10 e i 15 milioni di euro.