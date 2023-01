Preparazione quasi ultimata in casa Benevento, ma ancora diversi nodi da sciogliere per Fabio Cannavaro in relazione alla formazione da mandare in campo contro il Genoa. Tutto ruota intorno all’emergenza che si è aperta sulla fascia sinistra difensiva, visto che il tecnico giallorosso di fatto non avrà terzini di ruolo da poter utilizzare. Alla squalifica di Foulon, si aggiungono gli infortuni di Letizia e Masciangelo.

