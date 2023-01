Melbourne, 19 gen. -(Adnkronos) – Lucrezia Stefanini esce di scena al 2° turno dell’Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. L’azzurra, numero 141 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, si ferma contro la russa Varvara Gracheva, numero 97 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora e venti minuti.