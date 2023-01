Riforme: Paita, ‘con Casellati incontro costruttivo’

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo avuto un incontro interlocutorio e costruttivo con la Ministra Casellati”. Così Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.

“Ci siamo detti contrari all’elezione diretta del Presidente della Repubblica e abbiamo ribadito, invece, la nostra preferenza per l’elezione diretta del Premier, sul modello dei sindaci. Ci auguriamo che le interlocuzioni proseguano in un clima di confronto perché è essenziale che le regole del gioco si scrivano tutti insieme”, conclude.