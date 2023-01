Riforme: Calenda, ‘macroregioni? Io sono per ripristino comizi centuriati’

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Macroregioni? Ormai è l’ora della creatività. Io sono per il ripristino dei comizi centuriati”. Così il leader di Azione Carlo Calenda dopo l’incontro con il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati relativamente al favore espresso dal leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, sulle macro regioni.

“Parliamo di macro regioni, reinseriamo le province, i comuni diventano gli stati…. ma si può discutere così in un paese che non funziona con il primo che si alza, gli viene una idea e la tira fuori? Le riforme – conclude – sono una cosa da fare un po’ più seriamente di così”.