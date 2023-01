Pd: Delrio, ‘se ci occupiamo di problemi persone, partecipazione a primarie ci sarà’

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Il Pd deve sempre più rappresentare il lavoro. E’ dai governi dell’Ulivo, dai governi presieduti da Romano Prodi che i democratici puntano sulla riduzione delle tasse sul lavoro”. Così Graziano Delrio, senatore del Pd, nel filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina, la web radio dem.

“E’ una battaglia che facciamo da sempre perché abbassare le tasse sul lavoro e, insieme, colpire le rendite è un modo per avvicinare l’Italia all’Europa in tema di salari e tassazione alle imprese. Credo che sia sia fatto un buon lavoro – aggiunge Delrio – che va continuato e approfondito anche dopo le primarie, sulla carta dei valori. Il Pd comincia a svegliarsi e a reagire. Nelle tante riunioni di circolo alle quali partecipo colgo questa voglia di ripartire”.

“In Parlamento siamo la forza che guida l’opposizione, ora dobbiamo allargare e imporre i nostri temi nel dibattito pubblico. E’ anche su questo che si gioca la sfida della partecipazione alle primarie. Se già dai prossimi giorni ci si confronterà sui temi della vita quotidiana delle persone, coma abbiamo cominciato a fare, quella partecipazione ci sarà e sarà importante per il Paese”, conclude Delrio.