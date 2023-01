Parlamento: Iezzi (Lega), ‘liti Pd-M5S messo a rischio istituzione Antimafia’

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Un grazie speciale alla collega Simona Bordonali, relatrice per la costituzione di una commissione bicamerale Antimafia, per aver abilmente gestito con diplomazia e buon senso i litigi tra Pd e M5S che rischiavano di comprometterne l’intera operazione. Come ben dimostra l’arresto di Matteo Messina Denaro, la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata deve essere una priorità del nostro Paese e non può essere bloccata per futili motivi”. Così il deputato della Lega Igor Iezzi, capogruppo in commissione Affari costituzionali.