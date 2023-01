Giustizia: Camera approva risoluzioni maggioranza e Terzo polo**

Roma, 19 gen (Adnkronos) – La Camera ha approvato la risoluzioni presentata dalla maggioranza in seguito alle comunicazioni in aula del ministro della Giustizia Carlo Nordio con 206 voti favorevoli e 119 contrari. Via libera della Camera anche alla risoluzione del Terzo Polo, sulla quale il governo aveva espresso parere positivo, con 208 voti favorevoli e 116 contrari.

In precedenza l’aula ha bocciato le risoluzioni di opposizione, votate anche per parti separate, su cui il governo aveva espresso parere contrario.