Il Benevento è tornato in campo ieri mattina per iniziare la preparazione alla sfida di sabato contro il Genoa. Improta e compagni si sono ritrovati all’antistadio ‘Imbriani’ per una seduta mattutina, alla quale non hanno preso parte Letizia, Leverbe e Masciangelo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia