Il consiglio di distretto sannita è convocato per il pomeriggio di venerdì. All’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali della precedente seduta, il piano d’ambito distrettuale. E’ lo scadenzario datosi dal coordinatore del distretto Pompilio Forgione che, ricevuto il piano industriale dalla direzione generale dell’Ente Idrico Campano, ha provveduto a convocare il consiglio per le 15,30 di domani, presso la sede del distretto, ubicata nel palazzo del Reduce in via Traiano di Benevento. La delibera di adozione del piano d’ambito, cui è allegato il piano economico-finanziario, sarà inoltrata al comitato esecutivo dell’Eic, dopodiché il presidente della giunta regionale De Luca potrà far sapere ad Invitalia che sta bandendo la gara.

