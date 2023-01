Calcio: Riyadh XI-Psg 4-5, doppio Cr7 risponde a Messi poi i francesi si impongono in 10**

Riyadh, 19 gen. (Adnkronos) – Messi e Ronaldo show in Arabia Saudita per un nuovo capitolo della saga infinita dei due campioni. Alla Riyadh Season Cup, partita tra il Psg e il Riyadh XI con i migliori giocatori di Al-Nassr e Al-Hilal (le principali squadre dell’Arabia Saudita) sono andati a segno entrambi, nel 5-4 finale per i francesi, con Cr7, al suo esordio in Arabia Saudita, autore della doppietta che riprende due volte i transalpini, nella prima frazione di gioco, a segno con Messi e Marquinos, e nonostante l’espulsione diretta di Bernat sul finire del primo tempo, oltre all’errore dal dischetto di Neymar, con il tiro parato da Al-Owais.

Nella ripresa va a segno Sergio Ramos, pareggiano ancora i sauditi con un colpo di testa, da azione d’angolo, del coreano Jang, prima del nuovo vantaggio del Psg grazie al gol di Mbappe su rigore, assegnato per un fallo di mano su un tiro di Messi, per il 4-3. Dopo un’ora di gioco escono dal campo i grandi protagonisti della sfida, Messi, Ronaldo, Neymar e Mbappe. Al 78′ il Psg va ancora a segno con il neo entrato Ekitiké che in ripartenza non dà scampo al portiere saudita con un bel tiro incrociato. Nel finale ci prova prima Carrillo che sfiora il palo e poi Talisca su punizione con il pallone che sorvola di poco la traversa della porta difesa nella ripresa da Donnarumma. In pieno recupero Talisca con un bel tiro dalla distanza segna il 5-4 finale.