Milano, 19 gen. – (Adnkronos) – L’Inter è rientrata in Italia da Riad con la Supercoppa italiana, conquistata grazie al netto successo per 3-0 sul Milan. Il primo a uscire dall’aeroporto di Malpensa, il presidente nerazzurro Steven Zhang con la coppa in mano. Sorrisi e soddisfazione tra i giocatori, dopo la festa per il trofeo vinto dall’Inter per la settima volta nella propria storia.