New York, 19 gen. – (Adnkronos) – I risultati delle partite della regular season Nba: New York Knick-Washington Wizards 105-115; Dallas Mavericks-Atlanta Hawks 122-130; Houston Rockets-Charlotte Hornets 117-122; Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers 115-114; New Orleans Pelicans-Miami Heat 98-124; Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers 126-106; Utah Jazz-Los Angeles Clippers 126-103; Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 111-116; Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves 122-118.