Basket: Nba, Doncic non basta a Dallas, Mavericks ko in casa con gli Hawks

Dallas, 19 gen. – (Adnkronos) – Sconfitta casalinga per Dallas (24-22) che cede 130-122 ad Atlanta (23-22). Mavericks e Hawks danno vita a una partita combattutissima e ad alto punteggio, ma a spuntarla sono gli ospiti che conquistano così la quarta vittoria consecutiva.

Luka Doncic chiude a quota 30 punti ma ne mette solamente tre nel decisivo quarto periodo, perdendo la quinta partita nelle ultime sette dopo la striscia di sette vittorie in fila che sembrava aver dato una svolta alla stagione dei texani. I problemi sono soprattutto difensivi, visto il 57% al tiro concesso agli avversari.

Gli Hawks fanno ruotare otto giocatori e tutti e otto chiudono in doppia cifra, guidati dai 30 punti di Dejounte Murray che segna 12 dei 18 tiri tentati, Trae Young chiude con 18 punti e 12 assist. Ne mette 19 anche John Collins per suggellare il miglior momento della stagione degli Hawks, risaliti sopra il 50% vittorie e distanti solo una gara e mezza dal sesto posto occupato ora da Miami.