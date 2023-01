Ucraina: Guterres, ‘guerra potrebbe non finire nell’immediato futuro’

Davos, 18 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha affermato che la guerra in Ucraina “potrebbe non finire nell’immediato futuro” e ha chiesto pertanto di continuare a mostrare solidarietà ai cittadini che stanno subendo in prima persona le devastazioni dell’invasione lanciata nel febbraio 2022 dal presidente russo Vladimir Putin. “Ci sarà una fine, ma non la vedo nell’immediato futuro”, ha detto Guterres, pessimista sul fatto che possa esserci “in questo momento” un dialogo “serio” tra le autorità ucraine e russe. “Serve una soluzione basata sul diritto internazionale che rispetti l’integrità territoriale”, ha aggiunto.

In tal senso, dal World Economic Forum di Davos, in Svizzera, Guterres ha sottolineato che le due parti hanno “idee diverse su molti temi e questo rende difficile trovare una soluzione”.