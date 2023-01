Ucraina, Blinken: “Guerra andrà avanti, intensificare aiuti a Kiev”

Washington, 18 gen. (Adnkronos) – È probabile che la guerra in Ucraina “andrà avanti per un po’ di tempo” e ora è il momento di intensificare gli aiuti militari a Kiev. Lo ha affermato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, sottolineando che combattimenti “feroci” continuano lungo il fronte orientale dell’Ucraina.

I partner occidentali sono determinati a “garantire che gli ucraini ricevano ciò di cui hanno bisogno per riconquistare ciò che hanno perso e per affrontare l’aggressione russa”, ha proseguito Blinken durante una conferenza stampa a Washington con il suo collega britannico, James Cleverly.

Il segretario di Stato ha quindi avvertito che la Russia continuerà a “usare l’energia per cercare di punire i Paesi che sostengono l’Ucraina”.