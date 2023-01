Riforme: vertice a P.Chigi, ‘presidenzialismo in tempi più brevi possibili’

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Il timing per introdurre il presidenzialismo? “Tempi più brevi possibili, una volta individuato a valle delle consultazioni, dalla ministra Casellati, il metodo per realizzare una riforma necessaria per il Paese”. Così, fonti di governo presenti al vertice a Palazzo Chigi, rispondono all’Adnkronos sul cronoprogramma definito per introdurre una delle riforme su cui più batte la maggioranza. Nel corso della riunione, il premier Meloni avrebbe rimarcato più volte la necessità di coinvolgere il più possibile il Parlamento-“è fondamentale”- in una riforma così impattante per il Paese, le parole attribuite al presidente del Consiglio.