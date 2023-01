Qatargate: atti, ‘Giorgi contro commercialista Panzeri, da sua società transita corruzione’ (2)

(Adnkronos) – La Equality Consultancy (attualmente in liquidazione) è nata nel 2018, pochi mesi prima del voto europeo. Una società che, al netto del ruolo di informatore farmaceutico del padre di Giorgi e del ruolo di apprendista in una società di autonoleggi del fratello, si sarebbe occupata di “sviluppare reti tra diversi soggetti, Ong, organizzazioni imprenditoriali e controparti nei Paesi terzi, per facilitare il dialogo e le opportunità che consentono legami economici e culturali più forti all’interno della Ue e nei suoi Stati membri”.

E’ attraverso questa società, secondo quanto sostenuto dalle autorità di Bruxelles e inserito nel formulario del Mae (mandato di arresto europeo), che i presunti soldi illeciti sarebbero stati fatti transitare. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto i domiciliari, Monica Rossana Bellini dovrà presentarsi davanti alla quinta sezione della corte d’appello di Milano per l’udienza di convalida al Belgio. L’udienza dovrebbe tenersi a fine mese.