“Io, paziente oncologico presso l’ospedale di San Agata de’ Goti, in accordo con tutti i pazienti che mi stanno accompagnando in questo lungo percorso terapeutico, chiedo di valorizzare al massimo del proprio potenziale il reparto di Oncologia dell’Ospedale di San Agata de’ Goti, in modo da renderla un’eccellenza del sistema sanitario della Regione Campania”. Questo è il messaggio che arriva alla nostra attenzione e che fotografa la necessità vera, quella che viene dal basso, di un servizio sanitario locale che sia quanto mai efficiente.

