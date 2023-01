Il maltempo si è abbattuto con violenza sui Comuni del Medio Calore. Precipitazioni e forti raffiche di vento hanno creato problemi in particolare alla viabilità nelle aree rurali per via di smottamenti. A San Giorgio del Sannio, a Ginestra, nella tarda mattinata di ieri la furia della bufera ha scoperchiato un immobile in via Bosco Lucarelli, con le lamiere che si sono abbattute sulla casa di fronte, provocando danni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia