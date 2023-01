Maltempo, disagi anche in valle Caudina: a Moiano crolla un’impalcatura

È stato un pomeriggio di passione – meglio dirsi una giornata intera di tribolazione – quello vissutosi nel Sannio per effetto della violenta precipitazione abbattutasi sul territorio. Non ultimo su quello della Valle Caudina. Mai allerta arancione fu in realtà più calzante: effettivamente, a partire dal primissimo pomeriggio, fortissimi scrosci di vento si sono abbattuti sul territorio e con essi una mole di acqua davvero consistente. Inconvenienti si sono avuti, più o meno, ovunque.

