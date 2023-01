Lombardia: M5s presenta candidati, ‘hanno firmato linee guida commissione antimafia’

Milano, 18 gen. (Adnkronos) – Il Movimento Cinque Stelle ha presentato i candidati in lista a Milano e provincia, in vista delle elezioni regionali della Lombardia in programma il 12 e 13 febbraio. I ventisei candidati, tredici donne e tredici uomini incaricati di dare voce e volto allo slogan della campagna: “Un’altra Lombardia”, sono stati presentati dal coordinatore regionale del Movimento Cinque Stelle Dario Violi, insieme ai coordinatori provinciali Daniele Pesco e Massimo De Rosa.

Capolista il capogruppo in Consiglio regionale Nicola Di Marco. In corsa anche il Consigliere regionale Gregorio Mammì. Attivisti, ex consiglieri comunali e cittadini con la passione del bene comune compongono un gruppo di cui il coordinatore regionale Violi dice: “Le nostre sono liste pulite, in cui tutti i candidati hanno firmato l’adesione alle linee guide dalla commissione parlamentare antimafia, abbiamo persone con esperienza, giovani e anziani che coprano tutte le attività professionali. Abbiamo delle liste competitive e complete delle quali siamo assolutamente soddisfatti. Dopo ventotto anni di governo di centrodestra, con i disastri dell’ultima legislatura ancora sotto gli occhi di tutti, abbiamo la possibilità di contendere la Lombardia e dare finalmente una svolta”.

L’età media dei candidati è di 48 anni. Ventotto gli anni della candidata più giovane, settantatré quelli del candidato più anziano. Quattordici i laureati in lista. Cinque gli avvocati, due gli architetti, un tecnico nel campo delle valutazioni ambientali, uno sviluppatore informatico e un ex docente ora pensionato. Diversi i candidati impegnati nel sociale. Questi i nomi in ordine di lista: Nicola Di Marco, Paola Pizzighini, Consolato Gregorio Mammi, Federica Casalino, Alberto Arosio, Simona Bertogliatti, Matteo Cattaneo, Veronica Iannone, Pierluigi Riccitelli, Marwa El Namr, Daniele Tromboni, Loredana Ali’, Marco Zanzottera, Ofelia Battigaglia, Massimiliano Mantovani, Laura Faravelli, Daniele Beretta, Letizia Rovani, Ivan Angelo Fassoli, Barbara Sordini, Sergio Giuliano Missiaggia, Renata Paola Polesel, Pier Paolo Solinas, Raffaella Polverino, Alessandro Serra, Emanuela Brandazzi.