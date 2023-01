LIONARD Luxury Real Estate S.p.A. selezionata per il corso “Immersive Field Course” della Harvard Business School

(Adnkronos) – Italia, 18 gennaio 2023. Di recente Lionard Luxury Real Estate ha avuto l’opportunità di ospitare per un giorno un gruppo di 45 studenti della Harvard Business School a Firenze, come parte del loro “Immersive Field Course” (IFC). I corsi IFC sono progettati per offrire agli studenti del secondo anno del programma biennale un’opportunità di apprendimento esperienziale in un ambiente esterno al campus.

Quest’anno 45 ragazzi e ragazze hanno scelto di frequentare il corso IFC, la cui pietra miliare è l’esperienza dei docenti. Sono loro a ideare e sviluppare contenuti con obiettivi didattici che possono essere raggiunti principalmente attraverso opportunità di apprendimento attivo, ad esempio project work, visite sul campo a realtà di particolari interesse, partecipazione a eventi con speaker e figure con una consolidata leadership. Gli studenti del corso IFC hanno in genere sui 30 anni e una media di 5 anni di esperienza lavorativa in diversi settori, tra cui finanza, immobiliare, consulenza, sanità, ambito militare, tecnologico e non solo.

“Siamo lieti di collaborare con la Harvard Business School per offrire agli studenti un’esperienza di apprendimento reale in Italia.” ha dichiarato Dimitri Corti, Fondatore e CEO di LIONARD Luxury Real Estate S.p.A. “Sono certo che gli studenti siano stati in grado di raccogliere durante il nostro evento spunti che non sarebbero mai stati in grado di recepire da un confronto in classe da soli.”

La Harvard Business School riconosce che questa importante esperienza di apprendimento non sarebbe possibile senza il supporto e l’impegno di LIONARD S.p.A. e dei suoi partner.

“Siamo estremamente grati a LIONARD Luxury Real Estate S.p.A. e a tutte le organizzazioni ospitanti nel mondo per tutto ciò che fanno per i nostri studenti”, ha affermato il professor Arthur Segel, che ha guidato il gruppo. “Gli studenti traggono enormi benefici da questa esperienza; allo stesso modo la nostra speranza è che questo evento sia stato altrettanto utile anche per chi è stato scelto come LIONARD”.

PER SCARICARE VIDEO E IMMAGINI FOTOGRAFICHE IN ALTA E BASSA RISOLUZIONE:

Ufficio comunicazione LIONARD S.p.A.

Luisa Santiloni

+39 328 0844825

LIONARD Luxury Real Estate S.p.A.

Firenze – Via de’ Tornabuoni, 1

Milano – Via Borgonuovo, 20

Roma – Piazza di San Lorenzo in Lucina, 26

Napoli – Via dei Mille, 16

Tel. +39 055 0548100

Email: