In casa Juve si chiude l'era Agnelli "Grandi emozioni"

TORINO (ITALPRESS) – "Arrivando stamane, guardavo le foto dei capitani della Juve, qui sotto nel corridoio che porta agli spogliatoi, in questi giorni abbiamo perso due di loro: Castano e Vialli. Vi chiedo un minuto di raccoglimento". Così Andrea Agnelli, presidente uscente della Juventus, ha aperto i lavori dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il nuovo board bianconero. "Non posso e non voglio nascondere l'emozione, mentre si chiude un capitolo delle nostre vite durato 13 anni", ha aggiunto l'ormai ex numero 1 del club bianconero che ha difeso le sue scelte di politica sportiva. "Se io avessi mantenuto una posizione di privilegio, non avrei preso le decisioni dell'aprile 2021 (l'adesione alla Superlega). Invece credo che il calcio europeo abbia bisogno di una riforma. Se non si cambia, la Premier League diventerà dominante, schiacciando tutti gli altri campionati. I regolatori non hanno voglia di ascoltare e non sono evoluti" aggiunge Agnelli, riferendosi a Fifa e Uefa. "L'auspicio è che la corte di giustizia europea, riconosca lo sport come un'industria" sottolinea in merito alla querelle legale relativa alle sanzioni generate dalla Superlega. "Auspico una gestione diversa del calcio internazionale. Ci tengo a ringraziare Real Madrid e Barcellona che hanno avuto il coraggio di affrontare il rischio di sanzioni". Agnelli ha poi ringraziato tutto il personale che negli anni lo ha accompagnato negli anni di gestione della società, compreso l'ex ds Fabio Paratici, gli ex tecnici e capitani, e ha inoltre annunciato: "Avendo chiuso una parte così importante della mia vita, la mia volontà è voltare pagina, con una pagina bianca cui dedicare la mia passione. Nelle società quotate dove partecipo come consigliere, Exor e Stellantis, farò un passo indietro in occasione delle assemblee dei soci. Una decisione condivisa con John Elkann, Ajay Banga e Carlos Tavares. Era indispensabile farlo, per avere la mente libera".

In apertura dei lavori dell'assemblea dei soci, spazio anche all'ormai ex vicepresidente Pavel Nedved. "Saluto e ringrazio tutti voi, è il mio addio alla Juventus dopo oltre 20 anni. Ogni momento della mia vita juventina, meriterebbe un ringraziamento, dal 2001 quando arrivai con la fiducia di Umberto Agnelli. Grazie a tutti loro ho capito questa città e questa società, che è un onore aver rappresentato. I primi anni, dopo aver smesso di giocare, quando ero consigliere, sono stati molto importanti, ho imparato qualcosa tutti i giorni e ho potuto dare il mio contributo – ha aggiunto l'ex centrocampista che in bianconero ha vinto il Pallone d'Oro -. Da vicepresidente abbiamo avuto incontri e discussioni, con la passione che non mi è mai mancata. Senza non ce l'avrei fatta. Infine grazie a te, Andrea – ha concluso Nedved rivolgendosi ad Agnelli – abbiamo anche litigato. So quanto ami la Juventus, quanto hai lavorato e quanto sei stato un leader, è stato un onore stare al tuo fianco".

