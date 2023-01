Un vero e proprio bollettino di guerra a causa dell’emergenza maltempo, per altro preannunciata dalla Protezione Civile della Campania. Disagi in città e in tutto il Sannio. Problemi per il traffico con allagamento della sede stradale invasa da acqua e detriti dell’interconnessione tra Statale Telesina e Statale 87, a nord del capoluogo: traffico veicolare bloccato ed enormi disagi.

