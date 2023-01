Governo: verso Cdm domani su riorganizzazione Mipaaf e ddl anziani, occhi puntati su nomine

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Si terrà domani una nuova riunione del Consiglio dei ministri. E’ stato infatti convocato per oggi a mezzogiorno il preconsiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm. All’ordine del giorno figurano, tra le altre cose, il ddl sugli anziani legato a doppio filo con il Pnrr, nonché il dpcm sulla riorganizzazione del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Ma gli occhi sono puntati soprattutto sul dossier nomine, e su due caselle di peso: quelle del direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, e del Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, che veleggia però verso la riconferma. Il nome in bilico resta, pertanto, quello di Rivera.

I 90 giorni dello spoil system previsto dalla legge Bassanini scadranno martedì prossimo, 24 gennaio, e qualcuno nel governo sussurra che “c’è ancora tempo”. Ma considerando che domenica e lunedì il premier Giorgia Meloni sarà impegnata in Algeria, domani potrebbe essere il giorno giusto.