Formazione: MyEdu, MyOriento area digitale per orientamento scolastico pre e post diploma

Roma, 18 gen. (Adnkronos/Labitalia) – Un compendio digitale per ragazzi, famiglie e professori, per orientarsi nella scelta della scuola anche attraverso le testimonianze concrete dei protagonisti del mondo del lavoro nelle più variegate e attuali figure professionali. Si chiama MyOriento ed è la nuova area creata all’interno delle piattaforme MyEdu per le famiglie e per le scuole lanciata dall’Editore per aiutare i giovani studenti a scegliere con consapevolezza e in serenità il proprio percorso di studi sia verso il diploma che dopo l’esame di Stato.

In vista del termine delle iscrizioni alle scuole di vario ordine e grado, infatti, MyOriento si rivolge innanzitutto ai ragazzi che stanno concludendo il proprio percorso di studi della scuola secondaria di I grado, ma vuole essere uno strumento utile anche per i più grandi, per gettare uno sguardo anche alle tante possibilità post diploma.

“MyOriento – spiega Laura Fumagalli, presidente di MyEdu – nasce per aiutare i ragazzi ad affrontare la scelta delicatissima che influenzerà il proprio percorso formativo in maniera consapevole, con il giusto grado di serenità e di entusiasmo . Uno strumento utile anche ai genitori e ai docenti, semplice da navigare, e che riporta una panoramica interattiva sul mondo della scuola e racconta il mondo del lavoro con le testimonianze dei professionisti”.

All’interno della piattaforma digitale ci sono infatti 27 approfondimenti divisi in 18 lezioni, 13 video interviste ai professionisti che raccontano il loro mestiere con semplicità e passione. La sezione dedicata alle testimonianze è organizzata come una sorta di album delle figurine delle professioni, dove dalla voce reale degli intervistati vengono offerti preziosi consigli ai ragazzi. Dalla neurobiologa all’avvocato, dallo chef al programmatore, passando per le professioni più varie: elettrauto, pedagogista, manager, redattore, gemmologo e infermiere: tutti raccontano la loro giornata lavorativa nei suoi aspetti più interessanti – ma anche più difficili – e ripercorrono il percorso di formazione che li ha portati alla loro posizione attuale.

Le interattività della sezione proseguono con piccoli test e una preziosa e inedita tabella comparativa interattiva che mette in relazione i piani di studio dei licei, con tutte le materie e le relative ore di studio. Uno strumento innovativo che permette di capire quali siano i percorsi di studio più adatti confrontandoli tra loro in modo semplice e intuitivo.

“L’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado – commenta Elisa Castelli, caporedattrice di MyEdu -è l’anno della scelta. Decidere come proseguire il percorso formativo non è certo semplice: le possibilità tra cui scegliere sono davvero tante e spesso anche piuttosto sconosciute. Per questo motivo abbiamo raccolto tutte le informazioni su licei, istituti tecnici, istituti professionali e differenti scuole di formazione oltre a utili strumenti per metterle a confronto. Analizzare passioni e talenti, soffermandosi su dubbi e insicurezze, può essere la chiave di volta della scelta consapevole: per questo abbiamo anche ampliato la parte consultativa grazie al coinvolgimento di professionisti affermati con i loro percorsi di vita vissuti. Siamo convinti che solo attraverso la conoscenza si possa fare una scelta consapevole e in serenità”.