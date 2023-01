Covid: Xi, ‘non gettare la spugna nella lotta contro la pandemia’

Pechino, 18 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che la lotta contro il Covid è entrata in una nuova fase, dopo il cambio di strategia di dicembre, e ha chiesto di continuare a perseverare di fronte a questa sfida. Parlando alla nazione in occasione dell’imminente capodanno lunare, Xi ha sottolineato che l’epidemia di coronavirus è stata “feroce”, ma ha invitato a non gettare la spugna.

“L’alba è davanti a noi”, ha assicurato il presidente cinese, esprimendo al contempo preoccupazione per la diffusione del virus nelle aree rurali ed esortando le autorità locali ad adottare precauzioni estreme, oltre che a migliorare l’assistenza medica ai cittadini.