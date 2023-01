Con il drone si spiano le tartarughe più grandi del mondo

(Adnkronos) – I funzionari thailandesi che si occupano di conservazione marina hanno utilizzato un’apparecchiatura di imaging termico montata su un drone per catturare delle immagini uniche: una tartaruga liuto, la specie di tartarughe più grande del mondo, che depone le uova. Questi rettili marini sono classificati come vulnerabili nella Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), con la popolazione che sta declinando a causa della perdita di habitat, del bracconaggio e dell’inquinamento delle acque marine a causa delle microplastiche.