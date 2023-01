L’incontro è stato proficuo, ma non ancora decisivo per arrivare alla fumata bianca. Enrico Brignola è vicino al passaggio al Catanzaro. Ieri, in tal senso, è stato fatto un altro passo in avanti, grazie al faccia a faccia tra Michelangelo Minieri, agente dell’attaccante originario di Telese Terme, e il direttore sportivo dei calabresi, Giuseppe Magalini.

