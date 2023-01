Ruscellamento nei terreni di acque non regimentate sia per campi non coltivati sia per altri tipi di criticità il problema principale palesatosi ieri anche tra contrada la Francesca e contrada Triemolo. Qui una persona disabile anziana è stata costretta ad abbandonare casa perché allagata nei vani terranei. A salvarlo i Vigili del Fuoco encomiabili in questo come in altri interventi.

