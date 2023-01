Riad, 18 gen. – (Adnkronos) – In attesa che Milan e Inter scendano in campo per il primo trofeo stagionale, tanti ex calciatori hanno dato spettacolo sui campi da padel di Riad. Da Alessandro Del Piero e Gianluca Zambrotta fino a Christian Vieri e Alessandro Matri, la Legends Cup ha ospitato molti protagonisti di tante Supercoppe passate. A vincere è stata la coppia formata da Francesco Totti e Marco Materazzi.