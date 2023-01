Riad, 18 gen. – (Adnkronos) – L’Inter è in vantaggio per 2-0 sul Milan al termine del primo tempo della finale di Supercoppa italiana, in corso di svolgimento al King Fahd International Stadium di Riad, in Arabia Saudita. A decidere sin qui il match i gol di Di Marco al 10′ e Dzeko al 21′.