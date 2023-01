Roma, 18 gen. – (Adnkronos) – “Nessun accordo con il Torino per Shomurodov”. Così il general manager della Roma, Tiago Pinto, in merito alla trattativa con i granata per il 27enne attaccante uzbeko. Nella giornata di oggi c’è stato un incontro tra il dirigente giallorosso e il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati. Il portoghese sta lasciando adesso Milano e farà ritorno nella Capitale.