Scalo Milano: in 2022 fatturato in crescita a doppia cifra (+32%)

Milano, 17 gen. (Adnkronos) – Scalo Milano Outlet & More archivia il 2022 con 3,4 milioni di visitatori (+25% rispetto al 2021) e una percentuale di crescita del fatturato aggregato del +32%. Lo comunica la società, aggiungendo che il nuovo anno segna già un buon successo a soli pochi giorni dall’inizio dei saldi invernali, in occasione dei quali si è registrata una crescita della spesa media pari a +11% rispetto al 2022. “Gli indicatori economici positivi -spiega l’ad Davide Lardera- sono il risultato di una chiara strategia, in cui la prossimità è un valore, studiata per rispondere al meglio all’evoluzione del mercato e alle nuove esigenze dei consumatori della città di Milano e di quelle limitrofe. Questo si traduce in un percorso di ampliamento volto a generare nuove esperienze di shopping nonché ad implementare servizi utili ai cittadini e al territorio, coniugando la nostra visione di business con un posizionamento sempre più attento e coerente all’identità, ai valori culturali e sociali della nostra città”.

Visione chiara, politica espansiva e volontà di generare valore sono i principali fattori da cui derivano i risultati positivi di performance. In questo senso, Scalo Milano Outlet & More continua il suo percorso di rinnovamento con numerose nuove aperture negli ultimi mesi, tra cui il primo store italiano di Fatboy, marchio olandese di prodotti e accessori di design per la casa, dal 2021 parte di Calligaris. Sempre nel segmento design, Scalo Milano Outlet & More conferma la partnership con Poltrona Frau che si conferma brand partner del villaggio. Tra le novità anche lo store Pinalli; Il Lanificio e Oltre. Ad arricchire l’area food si aggiungono invece Starbucks, Panino Giusto e Osteria Urbana. Inoltre, brand come Liu Jo, Nike, Patrizia Pepe, Swarovski e Caleffi, già presenti all’interno del Villaggio, hanno deciso di investire in un restyling delle proprie boutique.

Scalo Milano Outlet & More guarda inoltre agli investimenti con positività inaugurando a fine del 2022 ‘The place. Hospitality lounge’, uno spazio progettato per offrire servizi premium ed esclusivi ai clienti fidelizzati e ai propri partner. L’Hospitality lounge, interamente arredata dal brand partner Poltrona Frau, mette a disposizione un’area welcome, servizi di prenotazione personalizzabili e la possibilità di accedere alla zona meeting e relax. Arricchiscono la politica di ampliamento di Scalo Milano Outlet & More le collaborazioni commerciali con Amazon, Edenred, Payback, Esselunga ed Eni Enjoy. Tra i servizi offerti al territorio, anche un asilo nido aperto a settembre dello scorso anno. Grande valore anche al mondo dell’arte, della cultura, dello sport, dell’infanzia e della formazione: l’outlet milanese ha rinnovato anche per questo anno la collaborazione con Olimpia Milano, Urania, Triennale Milano e Blue Note.