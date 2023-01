Una nuova iniziativa congiunta, che questa volta si traduce in un’interrogazione. Ancor prima di costituire il nuovo gruppo nell’aula di via Mazzini, gli ex di maggioranza hanno sostenuto l’iniziativa delle opposizioni sugli oneri di urbanizzazione. Ora tutti i sei consiglieri – Vincenzo Boniello, Giuseppe Ricci, Alessia Accettola, Giancarlo Bruno, Gianluca Melillo e Diego Mercurio – hanno formalizzato dei quesiti sul ruolo della segretaria generale Myriam Feleppa.

