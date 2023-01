“Avremmo voluto non tornare più sull’argomento, dato il numero elevato di denunce a mezzo stampa, con le quali abbiamo più volte lanciato il nostro grido forte ad enti e autorità al fine di porre l’attenzione sul problema delle aggressioni al personale sanitario, un odioso fenomeno che negli ultimi anni sta prendendo piede un po’ ovunque, complice anche la pandemia. E di fatto proprio domenica, all’ingresso del piccolo pronto soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli è andata in scena l’ultima vile aggressione ad una infermiera, colpevole solo di aver richiesto di effettuare un tampone al paziente giunto al nosocomio con i propri familiari. Al rifiuto di questi di sottoporsi al test come da protocollo, è scattata la violenza, gratuita, vile, insensata nei confronti della operatrice sanitaria alla quale giunge, naturalmente, la solidarietà e l’appoggio di tutta la Cgil”. E’ la denuncia del sindacalista coordinatore sanità privata della Fp Cgil, Pompeo Taddeo.

