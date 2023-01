Milano: fiamme in un palazzo di via Manzoni, nessun ferito2

(Adnkronos) – I vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre operative, hanno domato l’incendio, che nel frattempo aveva coinvolto anche il civico 43 di via Manzoni.

Una decina, tra le persone evacuate, sono attualmente in strada; la maggior parte di loro potrà presto rientrare nella propria abitazione. L’appartamento dal quale si è sviluppato il rogo, invece, verrà per il momento reso inagibile e le quattro le persone vi abitavano dovranno alloggiare altrove.

Il palazzo, un edificio storico di cinque piani, ha subìto ingenti danni materiali.