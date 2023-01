Milano: fiamme in un palazzo di via Manzoni, nessun ferito

Milano, 17 gen. (Adnkronos) – Un incendio, tuttora in atto, sta interessando un palazzo nella centralissima via Manzoni, a Milano. Le fiamme si sarebbero propagate dall’ultimo piano dello stabile, intorno alle 5.30 di stamane.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori del 118 Areu. L’edificio è stato evacuato. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbe nessun ferito tra gli inquilini; tutti hanno rifiutato il trasporto in ospedale.