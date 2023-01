Intercettazioni: Mulè (Fi), ‘nessuno le ha mai messo in discussione’

Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Nessuno ha mai messo in discussione le intercettazioni per i reati di mafia e terrorismo. Si vorrebbe mettere un cancello alla diffusione delle intercettazioni legate a procedimenti diversi, e quindi ad una sorta di protezione della privacy del cittadino, per evitare che intercettazioni penalmente irrilevanti, o che sono estranee all’argomento dell’indagine, finiscano sui giornali. Questo è uno degli elementi su cui si discute. Ma di mafia non si è mai discusso”. Lo ha detto Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e vice presidente della Camera, ad Agorà su RaiTre.