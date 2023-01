Le scorie del mezzo passo falso di Cosenza non sono state ancora smaltite. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Benevento nel giro di un minuto è passato dalla possibilità di disegnare una classifica più serena alla necessità di doversi ancora guardare alle spalle, tenendo lo sguardo su quella zona play out nuovamente troppo vicina per non destare preoccupazioni. Il gol di Vaisanen arrivato a tempo quasi scaduto, conseguenza di leggerezze assortite e dormite collettive, ha negato alla Strega l’occasione di mettersi in una posizione più tranquilla e di guardare al futuro con meno ansie.

