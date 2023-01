Giustizia: Silvestri, ‘da governo buchi nell’acqua, no a tuffo nel passato’

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “È stato arrestato Matteo Messina Denaro, un gran giorno per il nostro Paese. Ma la felicità per quanto accaduto dimostra ancora una volta l’urgenza di una lotta alla mafia e alla corruzione che sia serrata, determinata e dotata di tutti gli strumenti essenziali per estirpare la più grande piaga italiana. Su questo punto il governo Meloni ha fatto, e continua a fare, grandi buchi nell’acqua. Concedere benefici penitenziari, senza che collaborino con la Giustizia, a chi si macchia di reati di corruzione nella PA, smantellare la Spazzacorrotti, ostacolare l’uso delle intercettazioni e facilitare l’uso del contante sono segnali pessimi che rischiano di vanificare successi come quello di ieri”. Lo scrive su Facebook il capogruppo M5S alla Camera, Francesco Silvestri.

“Paolo Borsellino diceva: ‘l’impegno contro la mafia, non può concedersi pausa alcuna, il rischio è quello di ritrovarsi subito al punto di partenza’. Giorgia Meloni ricordi le sue parole anche quest’oggi e cambi radicalmente le politiche del suo governo. L’Italia non può permettersi un tuffo nel passato”, conclude il pentastellato.