Giustizia: Serracchiani, ‘ok urgenza a pdl detenute madri, mai più bimbi in carcere’

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Mai più bambini in carcere. La proposta di legge sul tema delle detenute madri potrà quindi presto essere esaminata avendo ottenuto oggi in aula la deliberazione sull’urgenza”. Così la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani.

“La fine anticipata della scorsa legislatura ne aveva purtroppo bloccato l’iter. Con il voto favorevole di oggi, la nostra proposta di legge potrà vedere rapidamente l’approvazione e mettere fine a condizioni inaccettabili per bambine e bambini figli di detenute”.