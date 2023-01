Editoria: Barachini, ‘urgenti regole chiare e risorse stabili per agenzia di stampa’

Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Il governo è fortemente convinto dell’esigenza imprescindibile di intervenire nel comparto delle agenzie di stampa per superare l’incertezza del sistema delle proroghe e prospettare regole chiare e risorse stabili”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Alberto Barachini rispondendo a una interrogazione di Marco Sarracino (Pd) sulla situazione dell’agenzia di stampa Dire.

“Il governo è consapevole dello stato di crisi del comparto dell’informazione primaria e dell’urgenza di intervenire senza lasciare passare altro tempo con risorse in ottica pluriennale e per investimenti per l’innovazione”, ha spiegato Barachini ricordando tra l’altro il recente intervento nel Dl milleproroghe.

“L’auspicio è quello di dare al più presto un assetto stabile con un quadro di regole certe per una informazione di qualità e per salvaguardare i livelli occupazionali sulla base della convinzione che il giornalismo professionale e qualificato è la miglior risorsa per la buona informazione e contro la disinformazione”, ha detto Barachini.