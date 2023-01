Csm: quattro candidati Fdi, due alla Lega, uno a Fi, uno per Pd, M5S e Iv

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – Quattro candidati indicati da Fratelli d’Italia, due dalla Lega, uno da Forza Italia per quanto riguarda la maggioranza e uno a testa per Pd, M5S e Italia viva per quanto riguarda l’opposizione. Questa l’intesa che sarebbe stata raggiunta per l’elezione dei dieci componenti laici del Csm in vista della seduta comune del Parlamento prevista per le 16 di oggi pomeriggio.

Fratelli d’Italia avrebbe indicato Giuseppe Valentino, Isabella Bertolini, Daniela Bianchini e Rosanna Natoli. La Lega confermerebbe Fabio Pinelli mentre ancora non avrebbe indicato l’altro nome da votare. Enrico Aimi per Forza Italia, Roberto Romboli per il Pd, Michele Papa per il Movimento 5 stelle e Ernesto Carbone per Italia viva sarebbero gli altri nomi in corsa.