Csm: Foti, ‘Valentino di alto spessore, macchina fango da finto fronte progressista’**

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Il passo indietro di Giuseppe Valentino, penalista di alto spessore, dimostra la sua onestà e soprattutto l’alto senso di responsabilità nei confronti del ruolo di giudice del Csm che gli era stato proposto. La sua nota onorabilità non può essere intaccata da una macchina del fango a orologeria che solo un finto fronte ‘progressista’ può attuare. Vergognoso il fango che gli è stato gettato addosso, nessuno osi mettere in discussione la sua professionalità. Riprovevole la notizia priva di reale sostanza uscita, non a caso, solo a votazione iniziata”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.