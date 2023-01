“Il mio compito si esaurisce con l’insediamento della commissione”. Così, Mino Mortaruolo che aveva convocato la composizione dell’organismo individuato venerdì sera in raccordo con Francesco Boccia. Da ieri pomeriggio, la commissione per il congresso provinciale è operativa (l’assise provinciale si terrà pure a Napoli e Caserta, ha spiegato in mattinata il commissario regionale); presenti i componenti Giovanni Zarro, Antonio Iavarone, Leonida Collarile, Luciana Fucci, Vittorio Fucci, Giuseppina D’Angelo, Rita Rainone, Giulia Abbate e Lorenzo Cicatiello).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia