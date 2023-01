Autonomia: botta e risposta via social tra Bonaccini e Provenzano

Roma, 17 gen (Adnkronos) – Botta e risposta via social tra Stefano Bonaccini e Peppe Provenzano. Argomento, l’autonomia differenziata. E’ il candidato alla segreteria del Pd che interviene per primo su Twitter, replicando a chi chiedeva un dibattito nel partito indicando proprio Bonaccini come uno degli artefici del progetto.

“Il Pd ha la stessa posizione che ho io”, commenta telegrafico il governatore dell’Emilia Romagna. Al quale replica, sempre con un tweet, il vice segretario del partito Peppe Provenzano: “Non direi. In questi anni abbiamo criticato le pre-intese del 2018 e il lavoro condotto nel Conte 1. Diciamo che adesso hai la stessa posizione che il Pd ha maturato dopo (prima Lep, ecc). Ora opponiamoci al progetto Calderoli ‘senza se e senza ma'”.